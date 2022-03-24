Исследование: 27% казанцев считают, что у технических специалистов зарплата выше, чем у гуманитариев

Фото: Максим Платонов (архив)

Почти каждый третий (27%) житель Казани считает, что у технических специалистов зарплата выше, чем у гуманитариев. Обратного мнения придерживаются 40% казанцев. Таковы результаты опроса онлайн-университета Skypro, которые есть в распоряжении «Реального времени».

47% опрошенных признались, что их считают гуманитариями, а каждого третьего (38%) относили к людям с техническим складом ума. 12% респондентов рассказали, что они предпочитают работать руками, а 55% проще создавать тексты или креативы. 29% жителей столицы Татарстана предпочитают работу с цифрами.

Фото: Максим Платонов (архив)

31% опрошенных уверены, что гуманитарии зарабатывают в среднем 30—50 тысяч рублей в месяц, а 48% отмечают, что заработок технических специалистов составляет 50—100 тысяч рублей.

Недавно стали известны результаты опроса Skypro, согласно которым в идеальном мире каждый второй житель Казани (59%) хотел бы жить в загородном доме, работая в технической (35%) или творческой (29%) сферах. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова