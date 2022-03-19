В Нижнекамске на пожаре погибла женщина, три человека спаслись

В Нижнекамске на пожаре жилом доме погибла женщина, еще один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Инцидент произошел сегодня вечером на проспекте Шинников. Выяснилось, что горел диван в однокомнатной квартире на втором этаже.

После ликвидации пожара пожарные обнаружили тело погибшей женщины 1960 года рождения. Троих удалось спасти. Одного из них с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализировали в нижнекамскую ЦРБ. Причина пожара устанавливается.

Минувшей ночью на пожаре в селе Большое Подберезье Кайбицкого района Татарстана погибли два человека. Загорелся частный дом.



Татьяна Леухина