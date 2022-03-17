Новости общества

09:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Лукашенко считает, что Зеленскому придется подписать акт о капитуляции, если он не заключит договор с Путиным

15:41, 17.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 2
Лукашенко считает, что Зеленскому придется подписать акт о капитуляции, если он не заключит договор с Путиным
Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что верит в скорое завершение российской военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко в ходе интервью с японским телеканалом TBS выразил мнение, что Россия не проиграет в ходе конфликта на Украине. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется подписать акт о капитуляции, если он не заключит договор с российским лидером Владимиром Путиным.

Он сказал: «Чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я». Путин предлагает Зеленскому абсолютно приемлемый вариант договора, заверил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко допускал встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако для этого стороны должны проработать договоренности по ключевым вопросам.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17 мар
    он употребляет запрещённое слово
    Ответить
  • Анонимно 17 мар
    Капитуляция Зеленскому.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также