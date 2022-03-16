Хуснуллин предложил Путину ввести мораторий на проверки госкомпаний в строительстве

Вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании с президентом страны Владимиром Путиным предложил ему ввести мораторий на проверки госкомпаний в строительстве в 2022 году. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства РФ.

По словам чиновника, мораторий на проверки бизнеса уже был введен, но крупнейшим инвестором в строительной отрасли является государство. Он отметил, что от скорости принятия решений и ответственности государственных заказчиков, органов власти и госкомпаний зависит выполнение антикризисных мер. Также Хуснуллин предложил увеличить авансирование по строительству в рамках госзаказа с 50 до 80%.

Кроме этого, вице-премьер заявил, что часть обязательных требований в сфере строительства сократят в течение месяца без потери для качества и безопасности стройки. Также он рассказал, какие меры по поддержке регионов уже были приняты. Это возможность оперативного перераспределения бюджетных ассигнований, право правительства утверждать распределение межбюджетных трансфертов без внесения изменений в сводную бюджетную роспись и право на изменение проектов по инфраструктурным бюджетным кредитам.

Фото: realnoevremya.ru

11 марта Госдума приняла законопроект о поддержке строительной отрасли в условиях санкций. Так, например, упрощается порядок проведения правовой экспертизы документов при осуществлении государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество.

Дарья Акимова