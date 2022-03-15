На пожаре в пятиэтажке в Казани спасли 6 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани на пожаре в пятиэтажке спасли 6 человек, в том числе двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме по ул.Гаврилова, 52 поступило сегодня днем. Прибывшие на место пожарные установили, что горела квартира на 1-м этаже. До прибытия пожарных 5 жильцов подъезда эвакуировались самостоятельно, в том числе и хозяин горящей квартиры.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Из-за сильного задымления пожарным пришлось спасать людей с 4-го и 5-го этажей. Они вывели 6 человек. Открытое горение ликвидировано. Выяснилось, что горели вещи б/у и морозильная установка на площади 4 кв.м.

На прошлой неделе в Альметьевске на пожаре спасли 5 человек. Во время тушения было обнаружено тело женщины.

Татьяна Леухина