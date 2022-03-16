Сегодня в Татарстане ожидается гололедица и до -10 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах может образоваться гололедица. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Днем температура воздуха в Казани составит -8... -5 градусов, в Набережных Челнах -10... -7 градусов, в Альметьевске -10... -7 градусов, в Чистополе -9... -6 градусов, в Буинске -8... -5 градусов.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, к концу недели в республике ожидается потепление. Днем температура воздуха составит от -4 до +1 градуса, ночью похолодает до -13... -18 градусов. Также синоптики прогнозируют небольшой снег.

Накануне руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на текущей неделе всю территорию страны захватит мощный антициклон. Так, на юге РФ и в умеренных широтах ожидается холодная погода, а на севере — теплая.



Диана Жиленкова