В Госдуме попросили ФАС и Генпрокуратуру проверить обоснованность роста цен на корм для животных

Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к генпрокурору России Игорю Краснову и главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому, попросив проверить обоснованность роста цен на корма для домашних животных и ветеринарные препараты. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Бурматова, к нему поступают массовые обращения граждан, обеспокоенных резким ростом цен на корма и лекарства для животных. Он добавил, что стоимость отдельных позиций поднялась до 100% и более в течение нескольких дней.

Депутат заявил, что при этом, по данным Россельхознадзора, импорт кормов в Россию не просто не снизился, а еженедельно наращивается. В связи с чем рост цен явно не является обоснованным. Также он отметил, что подобное может привести к проблемам для жизни и здоровья многих домашних животных россиян.

Фото: Максим Платонов

Накануне глава ФАС Максим Шаскольский рассказал, что в России наблюдаются случаи ажиотажного спроса на гречку и сахар. Он заявил, что урожай достаточный, запасов гречки много.



Дарья Акимова