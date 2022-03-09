В Казани в Международный женский день наблюдается ажиотаж в цветочных магазинах — видео

В Казани в Международный женский день наблюдается ажиотаж в цветочных магазинах. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Традиционно самыми популярными среди цветов стали тюльпаны. Также спросом пользуются мимоза и статица.

«Реальное время» разбиралось, на сколько подорожали букеты перед Международным женским днем, где выгоднее всего покупать цветы и по каким двум важным причинам ни при каких обстоятельствах не стоит покупать букетик «по пути». Все подробности — в материале интернет-газеты.



Татьяна Леухина