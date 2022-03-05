Вечером в Казани образовались 7-балльные пробки
В Казани вечером в субботу образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Движение затруднено на улицах Лево-Булачной, Астрономической, Назарбаева, Павлюхина, Пушкина, Островского, Ершова, Миннуллина, Аделя Кутуя, Гвардейской, Баки Урманче и других. Опасный участок отмечен на пересечении улиц Вишневского и Ершова.
Вчера вечером в Казани были 8-балльные пробки. Огромный затор наблюдался на Мамадышском тракте.
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