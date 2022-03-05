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Вечером в Казани образовались 7-балльные пробки

18:02, 05.03.2022
Вечером в Казани образовались 7-балльные пробки
Фото: скриншот

В Казани вечером в субботу образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Движение затруднено на улицах Лево-Булачной, Астрономической, Назарбаева, Павлюхина, Пушкина, Островского, Ершова, Миннуллина, Аделя Кутуя, Гвардейской, Баки Урманче и других. Опасный участок отмечен на пересечении улиц Вишневского и Ершова.

Вчера вечером в Казани были 8-балльные пробки. Огромный затор наблюдался на Мамадышском тракте.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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