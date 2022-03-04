В Казани вечером образовались 8-балльные пробки
В Казани вечером в пятницу образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Движение затруднено на улицах Назарбаева, Павлюхина, Миннуллина, Вишневского, Аделя Кутуя, Гвардейской, Космонавтов, Сибгата Хакима, Ершова. Пробки образовались на улицах Декабристов, на проспекте Ибрагимова, улицах Копылова, Ленинградской, Габишева. Огромный затор наблюдается на Мамадышском тракте.
Вчера вечером в Казани также были 8-балльные пробки. Самые большие заторы образовались возле «Меги» на фоне новостей о приостановке работы IKEA.
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