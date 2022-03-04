ФАС сократит срок выдачи предостережений за необоснованные прогнозы о повышении цен

ФАС России сократит срок выдачи предостережений с 10 до двух рабочих дней. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Мера реагирования будет применяться за публичные заявления, которые могут повлечь за собой возникновение ажиотажа на рынке, что, в свою очередь, может привести к росту цен.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня Минпромторг Татарстана сообщил, что потребность жителей республики в импортных продовольственных товарах оценивается как незначительная. Республика полностью обеспечивает себя зерном, мясной продукцией, сахаром, растительным маслом, картофелем и другими видами продовольствия. Также торговые сети приняли обязательства по ограничению наценок на отдельные социально значимые товары.



Татьяна Леухина