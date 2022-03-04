Минобороны России сообщило о попытке провокации на территории Запорожской АЭС

Ночью на прилегающей к Запорожской АЭС территории киевский режим предпринял попытку провокации. Об этом заявили в Минобороны России.

Около 2 часов ночи во время патрулирования охраняемой территории, прилегающей к станции, на мобильный патруль Росгвардии напала украинская диверсионная группа. Из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам открыли шквальный огонь из стрелкового оружия, передает «РИА Новости».

«Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание», — сообщили в военном ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме. Радиоактивный фон в районе электростанции в норме.

Цель провокации — попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения.

С начала военной операции на Украине российские военные поразили 1 812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций, 49 самолетов ВСУ на земле и 13 самолетов в воздухе, 635 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 252 орудия полевой артиллерии и миномета, 442 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 54 беспилотных летательных аппарата.

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Татьяна Леухина