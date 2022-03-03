Минобороны РФ: на Украину прибыло около 200 хорватских наемников

Несколько стран дали разрешение своим гражданам принимать участие в боевых действиях на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В их числе — Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия. Кроме того, командование французского Иностранного легиона намерено отправить военных — этнических украинцев для оказания помощи киевскому режиму.

По данным Минобороны РФ, на прошлой неделе из Хорватии через Польшу прибыли две сотни наемников, которые вошли в состав батальона националистов на Юго-Востоке Украины.

В ведомстве отметили, что сегодня был вызван хорватский военный атташе, которому указали на незаконную деятельность хорвата, который принимал участие в боях в Донбассе в 2015 году. Он же и создает отряды хорватских наемников для отправки в украинское государство, передает «РИА Новости».

Диана Жиленкова