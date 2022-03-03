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Минобороны РФ: на Украину прибыло около 200 хорватских наемников

16:59, 03.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны РФ: на Украину прибыло около 200 хорватских наемников
Фото: commons.wikimedia.org

Несколько стран дали разрешение своим гражданам принимать участие в боевых действиях на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В их числе — Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия. Кроме того, командование французского Иностранного легиона намерено отправить военных — этнических украинцев для оказания помощи киевскому режиму.

По данным Минобороны РФ, на прошлой неделе из Хорватии через Польшу прибыли две сотни наемников, которые вошли в состав батальона националистов на Юго-Востоке Украины.

В ведомстве отметили, что сегодня был вызван хорватский военный атташе, которому указали на незаконную деятельность хорвата, который принимал участие в боях в Донбассе в 2015 году. Он же и создает отряды хорватских наемников для отправки в украинское государство, передает «РИА Новости».

Диана Жиленкова
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