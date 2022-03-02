Только проверенная информация о последних событиях доступна в англоязычной версии «Реального времени»

Редакция англоязычной версии интернет-газеты «Реальное время» публикует информацию о ходе реализации военной спецоперации России на Украине, а также сопровождающих ее событиях, на английском языке.

Наиболее значимые и только проверенные факты, история в развитии — доступны на страницах специальной версии издания для иностранной аудитории в частности и широкой мировой общественности вообще.

Ознакомиться с материалами можно в англоязычной версии «Реального времени» по адресу https://realnoevremya.com/. Редакция интернет-газеты уважает право каждого гражданина любой страны на доступ к объективной и непредвзятой информации обо всех, в том числе, и в первую очередь, наиболее важных событиях для всего человечества.

Сергей Кощеев