Сбер снова существенно повысил ставки по вкладам
Сбербанк снова существенно повысил ставки по вкладам.
Со 2 марта в рублях максимальная ставка по вкладу СберВклад Прайм составит 21% на срок от 1 до 3 месяцев.
Классический СберВклад на тот же срок можно разместить под 20%.
В валюте Сбербанк предложит ставки 4% от 1 тыс. долларов, 5% от 10 тыс. долларов, 6% от 100 тысяч.
Справка
ПАО «Сбербанк» — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО «Сбербанк» является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО «Сбербанк» плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru.
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