Сбер снова существенно повысил ставки по вкладам

Сбербанк снова существенно повысил ставки по вкладам.

Со 2 марта в рублях максимальная ставка по вкладу СберВклад Прайм составит 21% на срок от 1 до 3 месяцев.

Классический СберВклад на тот же срок можно разместить под 20%.



В валюте Сбербанк предложит ставки 4% от 1 тыс. долларов, 5% от 10 тыс. долларов, 6% от 100 тысяч.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"