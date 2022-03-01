Песков: манера США вводить санкции, «как бацилла», распространилась на ЕС

Манера США вводить санкции, «как бацилла», распространилась на Евросоюз, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



По его словам, вопреки санкциям Россия продолжит работу на перспективу появления в ЕС политиков, которые осознают необходимость развития отношений с Москвой, сообщает ТАСС.

Как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, санкции США и их союзников напрямую затрагивают граждан РФ.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США могут обсудить с Россией смягчение санкций в случае начала деэскалационных шагов на Украине. Псаки добавила, что США не исключают контактов между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным. Однако сейчас американская сторона считает, что для этого неподходящий момент.

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Маргарита Головатенко