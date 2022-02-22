В Татарстане пройдет профориентационный фестиваль в цифровом формате — PROинтерес

Фестиваль PROинтерес пройдет с 1 марта по 15 апреля на площадке приложения R ound . К участию приглашаются подростки и молодежь от 10 лет до 21 года. Проведение фестиваля поддержали Правительство Республики Татарстан и 14 крупных компаний Татарстана, заинтересованных в привлечении новых кадров. Среди них: ТрансТехСервис, Нефис Косметикс и Татхимфармпрепараты. Пилотный проект уже успешно протестирован и реализован в Зеленодольском районе.

Сейчас наблюдается значительный дефицит кадров, начиная с 2008 года. Кадровая проблема начинается со школьников — 70% не знают, чем хотят заниматься в дальнейшей жизни. Персонализированная профориентация поможет подросткам узнать свои сильные стороны и глубинные интересы, сформулировать цели. Одна из основных задач, стоящих перед государством и компаниями — помочь подросткам перейти от теории к практике как можно раньше и попробовать свои силы на реальных кейсах. Подобная проблематика стала стимулом к созданию фестиваля PROинтерес.

В рамках фестиваля в марте пройдет серия офлайн-мастер-классов и интеллектуальных игр. Основная же часть фестиваля пройдет полностью онлайн, участвовать в нем можно будет с компьютера или смартфона на Android. Механика проста: выбираешь челлендж, смотришь инструкцию и публикуешь проект, после пользователи автоматически становятся участниками розыгрыша. Розыгрыши пройдут как за активность в выполнении заданий, так и случайным образом среди выполнивших челленджи.

В период PROинтереса пройдут творческие, технологические и естественно-научные конкурсы. Победителей фестиваля определят эксперты компаний-партнеров. Также есть специальная номинация для учебных заведений: комплект оборудования для создания медиаконтента достанется школе с наибольшим количеством участников в фестивале (пропорционально количеству учащихся). Результаты объявят на выставке «Образование. Карьера 2022».

Фестиваль поможет подросткам в выборе будущей профессии, создаст сообщество молодых активных ребят. Все участники приобретут новые знания и узнают о деятельности крупных предприятий Татарстана, куда в будущем смогут прийти на работу. Компании, принимающие участие в фестивале: Ак Барс Банк, КАМАЗ, KAMA TYRES, ICL, Татнефть, ОЭЗ «Алабуга», КМПО Машиностроительный завод, Зеленодольское проектно-конструкторское бюро, Зеленодольский завод имени А.М.Горького, KazanExpress, Pozis.

Узнать подробности и принять участие в фестивале можно на сайте https://newround.ru/pro

Организаторы мероприятия: Кабинет Министров Республики Татарстан, Министерство образования и науки РТ; Министерство промышленности и торговли РТ, Ассоциация«Совет муниципальных образований Республики Татарстан» и приложение Round.