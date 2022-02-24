МОК «решительно осуждает» Россию за нарушение олимпийского перемирия

Международный олимпийский комитет решительно осуждает нарушение олимпийского перемирия властями России. Об этом говорится в сообщении МОК.

— После недавних событий МОК глубоко обеспокоен безопасностью олимпийского сообщества в Украине. Он создал целевую группу для пристального наблюдения за ситуацией и координации гуманитарной помощи членам Олимпийского сообщества в Украине, где это возможно, — гласит публикация.

Президент МОК Томас Бах еще раз привал власти стран «соблюдать приверженность олимпийскому перемирию». На церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине он просил лидеров государств «вдохновиться» «примером солидарности и мира», который продемонстрировали спортсмены.

— Дайте миру шанс, — обратился к политическим властям Бах.

Фото: olympics.com

На открытии Олимпийских игр в Пекине Бах призывал спортсменов показать политикам, что такое мир, где даже в условиях конкуренции можно жить дружно и относиться друг к другу с почтением.



— В нашем хрупком мире, где нарастают неравенство, конфликты и недоверие, мы показываем, что возможно быть ярыми соперниками и одновременно жить в мире и уважать друг друга. Миссия Олимпийских игр — собрать всех вместе для участия в мирном состязании, всегда строить мосты, но никогда не сооружать стены, объединять человечество в единое целое, — говорил президент МОК.

Сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, поскольку «обстоятельства требуют от России решительных действий».



— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.



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