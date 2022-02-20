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Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, порывистый ветер и до +2 градусов

06:26, 20.02.2022
Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, порывистый ветер и до +2 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 20 февраля, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Снег, местами слабая метель. Днем небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега, мороси. В отдельных районах гололед.

Ветер южный умеренный, местами порывами сильный до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит -2... +2 градусов. В Казани ожидается от 0 до +2 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -2 до +1 градусов. На дорогах сильная снежная каша.

Общество Татарстан

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