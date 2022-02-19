Судебные приставы Татарстана нашли в Европе казанца, который задолжал почти 7 млн рублей

Судебные приставы Татарстана нашли в Европе казанца, который задолжал почти 7 млн рублей. С него взыскали 6,5 млн рублей в пользу пострадавшего и исполнительский сбор в размере почти 450 тысяч рублей.

Должника предупредили о возбуждении в отношении него исполнительного производства, а также о риске применения к нему принудительных мер. Несмотря на это, казанец возмещать ущерб не стал. Затем все его счета арестовали. Лишь после этого житель столицы РТ погасил задолженность, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Недавно в республике судебные приставы исполнили решение суда о выселении семьи из квартиры, которая не принадлежала им. Несмотря на то, что квартиру приобрели на торгах, прежние владельцы покидать жилье не хотели. При выселении семьи из квартиры судебному приставу пришлось обороняться электрошокером.

Диана Жиленкова