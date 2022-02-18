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В Татарстане сократилось число домашних арестов — в четыре раза за год

09:24, 18.02.2022
В Татарстане сократилось число домашних арестов — в четыре раза за год
Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

За 2021 год в судах республики стало чуть меньше рассмотренных ходатайств о водворении подозреваемых-обвиняемых в СИЗО, а вот число обращений следствия за домашним арестом сократилось в четыре раза. Об этом сегодня на XV конференции судей Татарстана сообщил председатель Верховного суда РТ, сравнив показатели прошедшего и предыдущего годов, информирует журналист «Реального времени».

Ожидается, что далее с докладами выступят начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов и главы Четвертого апелляционного и Шестого кассационного судов общей юрисдикции Магомед Магомедов и Александр Ефанов. Участие в работе принимает президент Татарстана Рустам Минниханов.

На конференции судейскому сообществу предстоит подвести итоги работы, а также выборы новых членов и руководителей регионального Совета судей, Квалификационной коллегии и Экзаменационой комиссии. Кабинки для голосования и урна уже готовы.

При подготовке к мероприятию участники сдали ПЦР-тесты на ковид.

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