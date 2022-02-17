В Госдуме предложили снизить в два раза предельные ставки по микрозаймам

В Госдуме хотят обсудить сокращение максимальных ставок по потребительским кредитам и займам с 1% до 0,5%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Думе.

В ноябре 2021 года уже был внесен законопроект об ужесточении условий выдачи ссуд. Это казалось изменений в закон «О потребительском кредите (займе)» (353-ФЗ). Было предложено снизить максимальную ставку до 0,8%. Это означало бы сокращение стоимости займов с 365% до 292% годовых. Теперь речь уже идет о 0,5%.

Некоторые депутаты раскритиковали данный законопроект. По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, 292% годовых это очень много. Он добавил, что предлагаются варианты оставить все как есть или закрутить гайки еще больше. А по мнению председателя совета СРО «МиР» Эльмана Мехтиева, резкое снижение предельной ставки по займам сыграет на руку черному рынку.

Фото: Максим Платонов

В конце 2021 года жители России набрали 11,2 млн микрозаймов на 150,9 млрд рублей. Эта сумма оказалась рекордной. В годовом выражении показатель вырос на 117,9%, что стало самым крупным приростом с 2019 года.

Дарья Акимова