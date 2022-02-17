ОКР обратился в МОК по поводу проведения церемонии награждения фигуристов на Играх

Олимпийский комитет России (ОКР) направил запрос в Международный олимпийский комитет (МОК) по вопросу проведения церемонии награждения фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин.

— Мы считаем, что пока вина и объективные обстоятельства дела не будут установлены, надо дать возможность церемонию награждения провести, — сказал Матыцин в эфире телеканала «Россия-24».

Фото: olympic.ru

Сегодня Олимпийский комитет России выразил несогласие с формулировкой «предварительный» в отношении результатов российских фигуристов на Играх. ОКР направил письмо в Международный союз конькобежцев (ISU) о том, что результаты командного турнира на Олимпиаде не подлежат пересмотру.



В понедельник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине. Изначально ее перенесли из-за проблем с допинг-пробой у российской спортсменки Камилы Валиевой.



Татьяна Леухина