Ак Барс Банк принял участие в конференции AliExpress для продавцов

Ак Барс Банк принял участие в конференции AliExpress для бизнеса — «AERO Казань». Участники обсудили специфику рынка онлайн-торговли Татарстана, способы выйти на маркетплейс, получить субсидии от платформы и продвигать товары, а местные предприниматели поделись опытом торговли на платформе.



От банка участие в круглом столе «Развитие интернет-торговли в Татарстане: логистическая и финансовая инфраструктура» приняла руководитель дирекции развития малого бизнеса Ак Барс Банка Ольга Туманова.

«Вслед за рынком интернет-торговли развивается и финансовый инструментарий для бизнеса в сфере электронной коммерции. Ак Барс Банк готов предложить новые финансовые возможности для ее участников. Мы готовим новый кредитный продукт, построенный на анализе транзакционной активности поставщиков онлайн-площадок, а также обучаем начинающих предпринимателей работе на маркетплейсах», — отметила Ольга Туманова.

По числу предпринимателей, представленных на AliExpress, Татарстан занимает восьмое место среди всех субъектов России. В местных магазинах маркетплейса продается более 250 тыс. товаров.

«На AliExpress больше 75 тыс. российских продавцов, и 2,1 тыс. из них — компании, предприниматели и самозанятые из Республики Татарстан. За год количество местных магазинов и их ассортимент на AliExpress утроились. Такая динамика говорит о большом интересе бизнеса Республики Татарстан к маркетплейсу», — отметил руководитель направления по развитию бизнеса AliExpress Россия Александр Слуцкий.

ПАО «Ак Барс БАНК»

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