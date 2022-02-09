Глава МВД по РТ: «Впервые за последние 4 года преступность пошла на убыль»

В 2021 году в Татарстане было зарегистрировано почти на 2 тысячи преступлений меньше, чем годом ранее. «Впервые за последние 4 года преступность пошла на убыль», — прокомментировал эти цифры министр внутренних дел республики Артем Хохорин на итоговой коллегии ведомства, передает журналист «Реального времени».



Сама коллегия впервые за десять последних лет проходила в закрытом режиме.

На заседании глава ведомства сделал акцент на том, что в условиях высокой нагрузки недокомплекта личного состава в 12 процентов сотрудники полиции вместе с коллегами из других служб смогли реализовать комплекс мер по противодействию криминальным вызовам и сохранить контроль над оперативной обстановкой в республике.

По словам Хохорина, в республике продолжает уменьшаться количество тяжких преступлений — убийств и покушений, разбоев и грабежей. Всего за год раскрыты более 23 тысяч преступлений.

«Раскрываемость убийств достигла почти девяноста восьми процентов — самый высокий показатель за последние как минимум 26 лет», — подчеркнул министр. И напомнил о самых резонансных делах — в частности о задержании обвиняемого в двух убийствах, трех умышленных причинениях вреда и двух покушениях на изнасилование Игоря Птицина, до задержания служившего в охранной структуре Росвардии.