В Meta рассматривают вариант закрытия Facebook и Instagram в Европе

Компания Meta рассматривает возможный сценарий прекращения работы социальных сетей Facebook и Instagram на территории Евросоюза. Это следует из отчета компании, представленного Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Связано это с появлением в ЕС нового закона, предусматривающего хранение и обработку данных пользователей только на европейских серверах. Однако данные Facebook и Instagram обрабатываются также на серверах, расположенных в США.

Эти правила в компании расценили как угрозу работе своих соцсетей. Если Meta не сможет соблюдать их, то будет вынуждена прекратить предоставлять свои услуги в Европе. По мнению вице-президента по глобальным вопросам компании Ника Клегга, закон нанесет огромный ущерб всем владельцам бизнеса, которые полагались на механизмы соцсетей, продвигая через них рекламу.

Фото: pixabay.com

В декабре 2021 года в России компания Meta получила оборотный штраф на сумму почти 2 млрд рублей. Его назначили за повторное неудаление запрещенной информации.

Дарья Акимова