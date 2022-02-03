В Казани задержали подозреваемого в похищении полуторагодовалого ребенка
В Казани задержали мужчину, подозреваемого в похищении полуторагодовалого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Удмуртии.
Он вместе с ребенком находился в арендованной квартире. Признаков совершения противоправных действий в отношении малыша не обнаружили. Мужчина рассказал, что считает себя биологическим отцом ребенка и планировал воспитывать его самостоятельно.
Следствие продолжает выполнять комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По факту похищения полуторагодовалого ребенка возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека» (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).
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