Путин поручил проанализировать закон об НКО и СМИ, выполняющих функции иноагентов

Российский президент Владимир Путин поручил Минюсту совместно с Генпрокуратурой РФ и Советом при президенте РФ проанализировать законодательство о регулировании деятельности НКО и СМИ, выполняющих функции иноагентов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как указано в документе, при необходимости нужно будет представить предложения о совершенствовании законодательства в этой части. Кроме того, требуется сделать анализ той части закона, которая касается исключения организаций из реестра иноагентов, и практику его применения.

Срок исполнения установлен до 1 мая 2022 года. Ответственными были назначены глава Минюста РФ Константин Чуйченко, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава СПЧ Валерий Фадеев.

Фото: minjust.gov.ru

На своей ежегодной пресс-конференции в декабре 2021 года Путин прокомментировал российский закон о СМИ-иноагентах. Он ответил, что считает закон РФ в этом отношении либеральнее, чем в других странах.

Дарья Акимова