Apple добавила в бета-версию iOS 15.4 возможность разблокировки iPhone лицом в маске

27 января американская компания Apple выпустила новую версию iOS 15.4 beta 1 для разработчиков, в которую добавила возможность настраивания Face ID на распознавание лица в маске, сообщает Mac Rumors.



Пока функция доступна только на iPhone 12 и 13. В настройках смартфона можно выбрать, как использовать Face ID — с маской или без нее. Для наиболее точного распознавания теперь дополнительно можно указать, что пользователь постоянно носит очки.

Указывается, что Face ID срабатывает более точно при настройке на полное распознавание лица. При ношении солнцезащитных очков он не сработает.

Well this is new (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/MSe7hmPGlR