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Apple прекратит производство популярного гаджета

01:28, 13.01.2022
Apple прекратит производство популярного гаджета
Фото: pixabay.com

Седьмое поколение плеера iPod touch будет последним в истории аудиотехники iPod. Об этом пишет портал 9to5mac.

Плеер iPod touch 7 представили три года назад. Компания методично сокращала производство iPod из-за снижения популярности на фоне универсального iPhone.

Фото: pixabay.com

В этом году iPod touch 7 получит последнее обновление iOS. Через год устройство вместе с соплатформенным iPhone 7 потеряет поддержку. О новом поколении плеера ничего неизвестно, что может свидетельствовать о планах Apple полностью отказаться от iPod.

На прошлой неделе СМИ узнали о планах Apple представить весной новую версию бюджетного iPhone SE.

Татьяна Леухина
ТехнологииIT

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