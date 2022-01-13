Apple прекратит производство популярного гаджета
Седьмое поколение плеера iPod touch будет последним в истории аудиотехники iPod. Об этом пишет портал 9to5mac.
Плеер iPod touch 7 представили три года назад. Компания методично сокращала производство iPod из-за снижения популярности на фоне универсального iPhone.
В этом году iPod touch 7 получит последнее обновление iOS. Через год устройство вместе с соплатформенным iPhone 7 потеряет поддержку. О новом поколении плеера ничего неизвестно, что может свидетельствовать о планах Apple полностью отказаться от iPod.
На прошлой неделе СМИ узнали о планах Apple представить весной новую версию бюджетного iPhone SE.
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