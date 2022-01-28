Следком: замглавы отделения ФСС по РТ признал вину в должностных преступлениях

Фото: Максим Платонов

В Казани задержали подозреваемого в превышении должностных полномочий и в воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По данным СУ СК РФ по РТ, подозреваемым является 45-летний заместитель руководителя регионального отделения ФСС. Он признал причастность к совершению преступления.

Выяснилось, что злоумышленник, являясь должностным лицом, незаконно и необоснованно отклонил заявки общества с ограниченной ответственностью в двух электронных аукционах.

Фото: Максим Платонов

Речь идет о закупке абсорбирующего белья общей стоимостью более 31 млн рублей и подгузников для взрослых на сумму более 188 млн рублей. Изначально организация победила в аукционах. Также подозреваемый превысил должностные полномочия и дал незаконные и необоснованные указания по обоим аукционам своим подчиненным.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

На прошлой неделе в Набережных Челнах задержали заведующую отделом дополнительного профессионального образования медколледжа по подозрению в получении взятки. Предположительно сотрудница учебного заведения получила вознаграждение за выдачу удостоверения о повышении квалификации и сертификата специалиста по сестринскому делу.



Диана Жиленкова