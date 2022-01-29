Глава Минэкологии Татарстана Шадриков помог приобрести колокол для храма в селе Дрожжановского района

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков и его школьный друг-мусульманин выделили деньги на покупку колокола для нового православного храма в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Убей Дрожжановского района РТ.

Сегодня его планируют водрузить на колокольню.

Фото: tatmitropolia.ru

Строительство храма в селе Убей началось в 2011 году. Инициаторами строительства выступили настоятель храма священник Владимир Кудрявцев и уроженцы деревни Малые Убеи Михаил и Василий Крлыковы. В июле 2015 года на строящийся храм были подняты купол и крест. Второй купол с крестом водрузили в феврале 2017 года.

В декабре 2021 года храм освятил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, он же возглавил в нем служение первой Литургии. По завершении службы митрополит Кирилл передал настоятелю Казанского храма протоиерею Владимиру Кудрявцеву одно из 27 напрестольных Евангелий, которые Святейший Патриарх Кирилл в рамках Первосвятительского визита благословил раздать новым приходам Татарстанской митрополии.