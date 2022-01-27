В утренний час пик в электротранспорте Казани выявили 6 человек без QR-кодов

Фото: Максим Платонов

Этим утром в казанском электротранспорте обнаружили 6 человек без QR-кодов. Их них четыре пассажира пытались проехать в трамваях и троллейбусах, еще два — в метро. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Также продолжаются проверки наличия масок у пассажиров. В утренний час пик без средства индивидуальной защиты пытались проехать 65 человек. После соответствующего замечания 42 человека надели маски, остальные 23 нарушителя покинули пассажирский салон.

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе в Казани утвердили порядок предоставления выплат перевозчикам за убытки из-за антиковидных мер. В том числе подразумеваются субсидии на возмещение затрат по оплате труда работников, которые проверяют у пассажиров QR-коды.

Диана Жиленкова