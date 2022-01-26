В Кремле прокомментировали призывы США к заморозке «активов Путина»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал призывы Вашингтона против российского лидера Владимира Путина политически деструктивными, сообщает «РИА Новости».

По словам Пескова, призывы к заморозке «активов Путина» не болезненны, причем не только для президента, но для любого представителя высшего руководства РФ.

Песков подтвердил, что Путин по-прежнему держит деньги в банке «Россия», который находится под санкциями.

Во вторник президент США Джо Байден допустил введение личных санкций против Путина в случае «вторжения» России на Украину. Как отметил лидер США, страна не намерена отправлять войска на Украину. Однако в скором времени может быть принято решение об отправке в Европу части американских сил, которые привели в состояние повышенной готовности.

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин считает, что такая мера Вашингтона показывает враждебность США в отношении РФ, и США «хотят лояльного и управляемого ими президента России». Спикер Госдумы отметил, для достижения этой цели используются такие методы, как санкции, провокации и информационные атаки.

Маргарита Головатенко