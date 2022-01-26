Володин прокомментировал заявление Байдена о возможных санкциях против Путина

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о возможном введении санкций против лидера России Владимира Путина. По его словам, всем стало очевидно, что действия США носят враждебный характер в отношении РФ.

— Все встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им Президента России, — написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы отметил, для достижения этой цели используются такие методы, как санкции, провокации и информационные атаки. США не устраивает, что при Путине Россия стала сильной и самостоятельной страной.

Фото: kremlin.ru

— Но в понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации, — добавил Володин.

Вчера Байден допустил введение личных санкций против Путина в случае «вторжения» России на Украину. Как отметил лидер США, страна не намерена отправлять войска на Украину. Однако в скором времени может быть принято решение об отправке в Европу части американских сил, которые привели в состояние повышенной готовности.



Диана Жиленкова