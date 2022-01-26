ДНР призвала страны блокировать получение Украиной вооружения и боеприпасов

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики призывает правительства стран блокировать попытки Киева получить дополнительное наступательное вооружение и боеприпасы. Об этом сообщает «РИА Новости».

Представитель Народной милиции ДНР сообщил, что Киев ведет переговоры со странами НАТО насчет поставок боеприпасов для артиллерийских систем советского производства. По его словам, министерства обороны Украины и Чехии договариваются о предоставлении украинской армии 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский заверил, что ситуация на востоке Украины находится под контролем. Эвакуация дипломатов ряда стран из страны не означает неминуемую эскалацию. От встречи советников «нормандской четверки», которая запланирована на 26 января, Зеленский не ждет прорыва.



25 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать войска на Украине. Параллельно с США они отправят на этой неделе письменный ответ на предложения России по безопасности. НАТО готово обсуждать контроль над вооружениями, прозрачность военных действий и другие вопросы, касающиеся европейской безопасности.

Максим Кокунин