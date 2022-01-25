В Татарстане 26 января ожидается туман

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в среду, 26 января, ожидается туман. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу, туман в Татарстане ожидается местами завтра ночью и утром.

По прогнозу Гидрометцентра РТ, днем 26 января из-за близости атмосферного фронта в республике местами возможен небольшой снег. Ночью и утром похолодает до -15..-20°С, а при прояснениях температура опустится до -24°С.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха днем составит -10... -15 градусов.

