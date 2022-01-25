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Сегодня в Татарстане ожидается до -15 градусов

05:25, 25.01.2022
Сегодня в Татарстане ожидается до -15 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 25 января, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит -10... -15 градусов. В Казани ожидается от -11 до -13 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -11 до -15 градусов. На дорогах гололедица.

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