В Казани трое детей пострадали при столкновении двух машин

В Казани трое детей пострадали при столкновении двух машин. Об этом сообщили в отделении ГИБДД по городу.

По предварительным данным, 54-летний водитель Renault Duster выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada под управлением 34-летней девушки. В результате аварии троих детей госпитализировали.

Сегодня в Казани 24-летний водитель Volkswagen сбил 13-летнюю девочку. Ее госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.



Татьяна Леухина