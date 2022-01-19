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В Нижнекамске стоматологическая поликлиника вышла из состава НЦРМБ

18:59, 19.01.2022
В Нижнекамске стоматологическая поликлиника вышла из состава НЦРМБ
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске стоматологическая поликлиника вышла из состава НЦБМБ. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Теперь она носит название ООО «Нижнекамская стоматологическая поликлиника». В больнице уже приступили к капитальному ремонту, обновляют материально-техническую базу. В ближайшее время кабинеты оснастят современным оборудованием.

Режим работы поликлиники останется прежним. Стоматологи продолжат оказывать помощь в рамках программы госгарантий по полисам ОМС. Также плановые пациенты смогут попасть на лечение по талонам. Неотложная помощь будет оказываться круглосуточно.

Изменились лишь номера телефонов регистратуры: 8 (8555) 40-40-23; 8-939-310-60-23.

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