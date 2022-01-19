В Нижнекамске стоматологическая поликлиника вышла из состава НЦРМБ

В Нижнекамске стоматологическая поликлиника вышла из состава НЦБМБ. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Теперь она носит название ООО «Нижнекамская стоматологическая поликлиника». В больнице уже приступили к капитальному ремонту, обновляют материально-техническую базу. В ближайшее время кабинеты оснастят современным оборудованием.



Режим работы поликлиники останется прежним. Стоматологи продолжат оказывать помощь в рамках программы госгарантий по полисам ОМС. Также плановые пациенты смогут попасть на лечение по талонам. Неотложная помощь будет оказываться круглосуточно.



Изменились лишь номера телефонов регистратуры: 8 (8555) 40-40-23; 8-939-310-60-23.

