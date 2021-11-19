В Нижнекамске показали, как ведется строительство приемно-диагностического отделения

В Нижнекамске завершается строительство коробки здания приемно-диагностического отделения НЦРМБ. О ходе строительства рассказали в исполкоме.

Специалисты занялись крышей и установкой окон и дверей. К внутренней отделке приступили штукатуры и маляры. На объекте работают 150 строителей.

На первом этаже здания будут созданы удобства для оказания экстренной помощи: противошоковая операционная, перевязочные, смотровые и диагностические кабинеты. Выше разместятся травматологическое, кардиологическое отделение с кардиореанимацией, первичный сосудистый центр, терапевтическое и гинекологическое отделения.

Фото: e-nkama.ru

Достроить медучреждение планируют во второй половине 2022 года.



Ольга Шагиева