Студенты челнинского техникума пожаловались на тараканов в учреждении

Студенты Набережночелнинского технического техникума пожаловались на тараканов в учебном заведении. По их словам, никаких мер по решению проблемы не предпринимается, а преподаватели винят самих студентов в плохой уборке.

Один из представителей администрации города посоветовал провести дезинсекцию своими силами или обратиться в специализированную организацию, передают «Челнинские известия».

Прошлой осенью в КФУ приняли решение отчислить второкурсницу Екатерину Петрову, которая незадолго до этого публично рассказывала про тараканов и отсутствие горячей воды в общежитии университета. В вузе объяснили отчисление академической задолженностью студентки.



Диана Жиленкова