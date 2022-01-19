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Студенты челнинского техникума пожаловались на тараканов в учреждении

07:37, 19.01.2022
Студенты челнинского техникума пожаловались на тараканов в учреждении
Фото: pixabay.com

Студенты Набережночелнинского технического техникума пожаловались на тараканов в учебном заведении. По их словам, никаких мер по решению проблемы не предпринимается, а преподаватели винят самих студентов в плохой уборке.

Один из представителей администрации города посоветовал провести дезинсекцию своими силами или обратиться в специализированную организацию, передают «Челнинские известия».

Прошлой осенью в КФУ приняли решение отчислить второкурсницу Екатерину Петрову, которая незадолго до этого публично рассказывала про тараканов и отсутствие горячей воды в общежитии университета. В вузе объяснили отчисление академической задолженностью студентки.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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