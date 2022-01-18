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В Казани вечером пробки достигли 8 баллов

17:54, 18.01.2022
В Казани вечером пробки достигли 8 баллов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани вечером во вторник образовались 8-балльные заторы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Фото: скриншот

Заторы наблюдаются на улицах Николая Ершова, Назарбаева, Павлюхина, Право-Булачной, Пушкина. Движение затруднено на Мамадышском тракте, проспекте Победы, улицах Аграрной, Арбузова. Также пробки образовались на Кировской дамбе, на проспекте Ибрагимова, улицах Декабристов, Тэцевской, Петра Витера.

Утром заторы на дорогах достигали 9 баллов.

АвтоБизнесТранспорт Татарстан

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