В Казани вечером пробки достигли 8 баллов
В Казани вечером во вторник образовались 8-балльные заторы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Заторы наблюдаются на улицах Николая Ершова, Назарбаева, Павлюхина, Право-Булачной, Пушкина. Движение затруднено на Мамадышском тракте, проспекте Победы, улицах Аграрной, Арбузова. Также пробки образовались на Кировской дамбе, на проспекте Ибрагимова, улицах Декабристов, Тэцевской, Петра Витера.
Утром заторы на дорогах достигали 9 баллов.АвтоБизнесТранспорт Татарстан
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