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Сегодня в Татарстане прогнозируется метель и до -5 градусов

05:25, 19.01.2022
Сегодня в Татарстане прогнозируется метель и до -5 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 19 января, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Снег, местами метель.

Ветер юго-западный умеренный, местами порывами сильный до 15-20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит 0... -5 градусов. В Казани ожидается от 0 до -3 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -2 до -5 градусов. На дорогах гололедица, местами снежные заносы, снежная каша.

Общество Татарстан

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