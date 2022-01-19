Сегодня в Татарстане прогнозируется метель и до -5 градусов
В среду, 19 января, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Снег, местами метель.
Ветер юго-западный умеренный, местами порывами сильный до 15-20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит 0... -5 градусов. В Казани ожидается от 0 до -3 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -2 до -5 градусов. На дорогах гололедица, местами снежные заносы, снежная каша.Общество Татарстан
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