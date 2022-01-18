В Банке ЗЕНИТ объем операций через СБП в 2021 году превысил 20 млрд рублей

В 2021 году клиенты Банка ЗЕНИТ совершили более 4 млн операций через систему быстрых платежей. Общая сумма переводов составила 20 млрд рублей, что в 7 раз выше показателей 2020 года. Только в декабре объем переводов превысил 2,8 млрд рублей.

При этом за год пользователи «ЗЕНИТ Онлайн» стали в 8 раз чаще переводить средства с помощью СБП на счета в Банке ЗЕНИТ. Средняя сумма за операцию — 5 078 рублей. Клиентам доступны переводы по номеру телефона в сторонние банки без комиссии до 350 тыс. рублей в зависимости от тарифного плана.

«Динамика роста операций через СБП показывает высокий уровень доверия наших клиентов к данному сервису. Главными достоинствами системы являются безопасность, оперативность и удобство. В планах подключить клиентов к приложению «СБПэй», с помощью которого появится возможность проводить оплату со счетов в различных банках», — отметила заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

Для перевода денежных средств клиентам необходимо указать номер телефона получателя, выбрать банк и счет списания, указать сумму и ввести сообщение (опционально). Чтобы избежать ошибок, система дополнительно предложит проверить имя, отчество и первую букву фамилии получателя. С момента отправки перевода до его зачисления проходит не более 15 секунд. Сейчас к СБП подключено более 200 банков.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»