В Казани средняя стоимость квадратного метра жилья выросла на 38% по итогам 2021 года

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Казани превысила прошлогодние значения на 38%, согласно данным «Авито Недвижимости».



Наибольший рост цен зафиксировали в Сочи (в 1,9 раза по сравнению с 2020 годом), Краснодаре (в 1,8 раза) и Омске (в 1,5 раза).

За 2021 год в столице Татарстана не изменилось количество выставленных на продажу квартир в новостройках. В других крупных городах, например, в Тюмени и Новосибирске — рынок активно пополнялся новыми объектами — в 2,4 и в 1,9 раза, в Санкт-Петербурге — в 1,7 раза.

Показатели спроса также остались на уровне 2020 года. По итогам 2021 года наиболее активно интересовались новым жильем в Екатеринбурге (+27% год к году), Ростове-на-Дону (+24%) и Москве (+21%).

В основном в среднем по России спросом по-прежнему пользуются однокомнатные (42%) и двухкомнатные (32%) квартиры. По 12% от общего количества запросов покупателей приходится на студии и трехкомнатные варианты.

Фото: realnoevremya.ru

В 2022 году в Татарстане планируют построить 2 млн 755 тысяч квадратных метров жилья.

Маргарита Головатенко