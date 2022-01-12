Google, Facebook и WhatsApp оплатили 22 млн рублей штрафов в России

Американские компании Google, Facebook и WhatsApp оплатили в России штрафы на сумму 22 млн рублей за нарушения законодательства о локализации данных россиян на территории страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на Роскомнадзор.

Уточняется, что Twitter назначенный штраф не оплатил. Ранее в отношении компаний неоднократно вводились штрафы за отказ локализовать данные в России.

С 1 августа 2015 года в России действует закон, обязывающий интернет-компании, работающие с персональными данными россиян, регистрироваться в качестве организатора распространения информации и в течение полугода хранить на территории РФ всю переданную и полученную жителями страны информацию.

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В конце декабря 2021 года Google получил первый оборотный штраф в 7,2 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Чуть раньше Twitter оштрафовали за отказ в удалении запрещенного в РФ контента на 10 млн рублей.



Дарья Акимова