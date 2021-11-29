Казанцы пожаловались на несанкционированное складирование снега на улице Амирхана

Жители Казани обратились в Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана, сообщив о несанкционированном складировании снега в районе авторынка на улице Амирхана. Информация об этом появилась на сайте Минэкологии республики.

Инспекторы из Центрального территориального управления министерства выехали на место и подтвердили факт нарушения природоохранного законодательства. По нему направят запрос в Управление Росреестра РТ для определения собственника земельного участка.

Затем, после того как определится владелец, в отношении него будут приняты административные меры по ч.1 ст. 3.6 КоАП РТ «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами». За это грозит штраф должностным лицам от 15 до 30 тысяч рублей, юрлицам — 200—500 тысяч рублей.

В феврале 2021 года в Альметьевске также нашли большую свалку грязного снега на площади 200 кв. метров. Экологи затем выяснили, что грязный снег свозился сюда с территории торговой компании. Виновника привлекли к административной ответственности по статье о нарушении муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами.



Дарья Акимова