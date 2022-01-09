Полицейские помогли жителю Татарстана, у которого украли портмоне на рынке в Чувашии

В Батырево полицейские раскрыли кражу денег у жителя Татарстана. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашской республике.

Несколько дней назад татарстанец, который приехал в Чувашию за покупками, во время примерки одежды на сельском рынке оставил портмоне с деньгами и документами на прилавке, а затем забыл его и ушел. Заметив пропажу, 30-летний мужчина вернулся, но портмоне уже не было на месте.

Фото: realnoevremya.ru

Позднее в полицию поступило сообщение от местного жителя, который нашел в общественном туалете портмоне с документами. Однако денег в нем уже не было.

По камерам видеонаблюдения удалось установить, что в помещение, где пропало портмоне, заходила продавец одной из торговых точек рынка. 53-летняя подозреваемая в краже вернула все денежные средства татарстанцу.

Сегодня утром сообщалось, что в Набережных Челнах двое мужчин украли из зоомагазина попугая. Позднее злоумышленников задержали полицейские. В результате инцидента птица не пострадала.

Диана Жиленкова