В Набережных Челнах двое мужчин украли из зоомагазина попугая

Полиция Набережных Челнов задержала двух мужчин, которые украли из зоомагазина попугая в клетке. Как рассказали сотрудники торговой точки, птица вернулась на прежнее место и в результате инцидента не пострадала.

«Но стресс все-таки на ней сказался. Сейчас чирикает без умолку, то ли радуется возвращению, то ли рассказывает, что произошло. В любом случае это хороший признак», — рассказали в магазине.

Фото: realnoevremya.ru

Уточняется, что одному из мужчин удалось забрать клетку с попугаем, пока другой отвлекал продавца-консультанта. Предполагается, что злоумышленники получили заказ на попугая, поскольку они целенаправленно обходили различные зоомагазины, передают «Челнинские известия».

Тем временем неравнодушные казанцы спасли собаку, которая провалилась в прорубь. Вероятно, животное охотилось на уток, однако самостоятельно выбраться из воды не смогло.

Диана Жиленкова